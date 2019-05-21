З уряду Австрії звільнили всіх ультраправих міністрів крім глави МЗС

Глава МЗС Австрії Карін Кнайссль, яка відзначилась танцями з Путіним на своєму весіллі, залишиться в австрійському уряді, з якого звільнили всіх міністрів від ультраправої Партії свободи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

Канцлер Австрії Себастіан Курц та президент Александр ван дер Беллен у вівторок обговорили майбутнє уряду на тлі скандалу з відеозаписами на Ібіці.

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Курц запропонував президенту звільнити міністра внутрішніх справ від Партії свободи Герберта Кікля, й президент погодив звільнення. У зв’язку з усуненням Кікля всі міністри від ультраправої партії подали у відставку, президент погодив і їхнє звільнення.

Втім, главі МЗС Карін Кнайссль, яка не має партійного квитка та була призначена на посаду за квотою Партії свободи, запропонували залишитися в перехідному уряді.

Курц запропонував призначити технократів для заповнення ключових міністерств, звільнених ультраправими. Президент Австрії проведе особисті переговори з кандидатами з короткого списку на заміщення вакантних міністерств.

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Як повідомлялось, нижня палата парламенту Австрії 27 травня збереться на надзвичайне засідання, на якому розгляне вотум недовіри уряду канцлера Себастіана Курца.

Політична криза в Австрії спалахнула у п’ятницю, коли німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Spiegel оприлюднили відеозаписи зустрічі, яка відбулася в липні 2017 року на Ібіці. Згідно з цими записами, віце-канцлер Австрії, глава ультраправої Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.

У суботу віце-канцлер визнав автентичність записів та подав у відставку, а свої дії назвав "п’яною історією".

В неділю було оголошено про проведення дострокових виборів у вересні через розпад урядової коаліції. Точна дата виборів поки невідома.

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