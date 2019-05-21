Из правительства Австрии уволили всх ультраправых министров кроме главы МИД

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль, которая отметилась танцами с Путиным на своей свадьбе, останется в австрийском правительстве, с которого уволили всех министров от ультраправой Партии свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент Александр ван дер Беллен во вторник обсудили будущее правительства на фоне скандала с видеозаписями на Ибице.

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Курц предложил президенту уволить министра внутренних дел от Партии свободы Герберта Кикля, и президент согласовал увольнение. В связи с устранением Кикля все министры от ультраправой партии подали в отставку, президент согласовал и их увольнение.

Главе МИД Карин Кнайссль, которая не имеет партийного билета и была назначена на должность по квоте Партии свободы, предложили остаться в переходном правительстве.

Курц предложил назначить технократов для заполнения ключевых министерств, освобожденных ультраправыми. Президент Австрии проведет личные переговоры с кандидатами из короткого списка на замещение вакантных министерств.

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Политический кризис в Австрии разразился в пятницу, когда немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видеозаписи встречи, состоявшейся в июле 2017 года на Ибице. Согласно этим записям, вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Партии свободы Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.

В субботу вице-канцлер признал подлинность записей и подал в отставку, а свои действия назвал "пьяной историей".

В воскресенье было объявлено о проведении досрочных выборов в сентябре из-за распада правительственной коалиции. Точная дата выборов пока неизвестна.

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