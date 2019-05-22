В Австрії після скандалу призначили уряд меншості

Уряд меншості на чолі з канцлером Австрії Себастьяном Курцем було приведено до присяги в середу, після того, як коаліція Курца з крайньої правої Партією свободи розпалася через корупційний скандал.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Міністри від Народної партії Курца і незалежний міністр закордонних справ Карін Кнейссль, якаа була призначена на посаду за квотою Партії свободи, зберегли свої пости.

Міністри Партії свободи були замінені маловідомими експертами і високопоставленими державними службовцями, а не політиками.

Проте, неясно, як довго зможе працювати нинішній уряд, так як наступного понеділка невелика ліва партія "Jetzt" планує провести голосування за недовіру в парламенті.

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Соціал-демократи і Партія свободи не виключають, що підтримають вотум недовіри і відставку Курца, замість того, щоб дозволити йому керувати країною до дострокових виборів, призначених на вересень.

На церемонії приведення до присяги президент Олександр Ван дер Беллен закликав тимчасовий кабінет міністрів зміцнити довіру і знайти компроміси з парламентом.

"Активна і зріла демократія - це не просто просування власних позицій і програм", - сказав він.

Політична криза в Австрії спалахнула 17 травня, коли німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Spiegel оприлюднили відеозаписи зустрічі, яка відбулася в липні 2017 року на Ібіці.

Згідно з цими записами, віце-канцлер Австрії, глава ультраправої Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.

18 травня віце-канцлер визнав автентичність записів та подав у відставку, а свої дії назвав "п’яною історією".

19 травня було оголошено про проведення дострокових виборів у вересні через розпад урядової коаліції. Точна дата виборів поки невідома.

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