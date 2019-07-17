Турция получает компоненты С-400 от РФ: прибыли уже 14 самолетов

Турция в среду продолжала получать компоненты российских систем ПРО С-400 на авиабазе "Мюртед" в Анкаре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

В целом за последние шесть дней в Турцию российскими самолетами было доставлено 14 партий.

США ранее призвали Турцию покупать ракеты США Patriot, утверждая, что российская система будет несовместима с системами НАТО и повлияет на поставки новейших истребителей F-35.

Турция, однако, подчеркнула, что С-400 не будет интегрирована в системы НАТО и не будет представлять угрозу альянсу.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Турции запретят покупать американские самолеты-истребители F-35, поскольку она приобрела российскую систему ПВО, но не упомянул о санкциях, которые США на законных основаниях должны наложить в ответ.

Ранее стало известно, что США решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения по пилотированию истребителей F-35 в связи с покупкой Анкарой комплексов С-400.