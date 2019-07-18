Эстония: правила найма иностранцев могут измениться уже в 2019 году

В Эстонии пакет законодательных поправок для борьбы с нечестными предприятиями, эксплуатирующими работников из третьих стран, может вступить в силу 15 декабря 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Поправки, которые МВД 17 июля направлило на межведомственное согласование, предполагают, что на фирмы, которые не выполняют все обязательства по закону, со стороны государства ждут серьезные санкции. Максимальный размер штрафа - 64 000 евро.

Согласно действующему законодательству, работодатель должен платить иностранному работнику зарплату не меньше средней по стране - то есть как минимум 1310 евро в месяц. Однако, по данным МВД, так делают далеко не все предприниматели.

Происходят также нарушения, связанные с регистрацией работников. Время рассмотрения регистрации краткосрочной работы планируют расширить с 10 до 15 дней.

Поправки могут вступить в силу с 15 декабря, а увеличение срока рассмотрения ходатайств о выдаче иностранным работникам разрешения на краткосрочную работу, согласно постановлению министра внутренних дел, должно заработать уже 1 сентября 2019 года.

Союз электронной промышленности Эстонии считает, что уже сейчас вызывающая серьезные проблемы в секторе нехватка рабочей силы, может перейти в кризис с принятием планируемых сейчас законодательных поправок по части иностранной рабочей силы.

"Уже сейчас эстонский промышленный сектор — в том числе и электронная промышленность — находится в трудном положении из-за нехватки рабочей силы, поскольку резерва нет, а привлечение иностранной рабочей силы затруднительно. В ситуации, когда электронная промышленность является очевидным двигателем эстонской экономики и прежде всего экспорта, планируемые поправки в законодательстве за счет дополнительных требований ставят под угрозу потенциал предприятий по выпуску продукции и оказания услуг, а также возможность сохранения и создания рабочих мест, и пополнение государственного бюджета за счет налогов", - отметил председатель совета Союза электронной промышленности Эстонии Отто Пукк.

По словам руководителя Союза электронной промышленности Эстонии Арно Колька, сегодня в секторе электронной промышленности Эстонии более 250 предприятий, где трудятся 12 000 работников. Общий оборот сектора составляет более двух миллиардов евро. За последний год он вырос на 5%. Из всего объема продукции экспортируется 85% и в целом электронная промышленность Эстонии дает 24% эстонского промышленного экспорта.

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"Нам необходимы простые правила, которые помогают экономическому росту, а не тормозят его. Растущие к предприятиям требования могут в какой-то момент остановить их развитие и конкурентоспособность", - добавил Кольк, приведя в пример регистрацию работников, срок рассмотрение которого министерство планирует также увеличить.

Как Кольк, так и Пукк признают, что без привлечения иностранной рабочей силы Эстония сегодня просто не справится. Но решения, ограничивающие использование иностранной рабочей силы, могут приводить к ситуации, когда одним из возможных решений для выживания станет использование нелегальной рабочей силы, потому что не будет ресурса для работы со сложной документацией.

"Если правила привлечения иностранной рабочей силы обеспечивают гибкость, а процессы прозрачны и понятны, то это скорее всего решит большую часть т.н. проблемы нелегальной рабочей силы и оставит налоговые поступления в Эстонии", - подчеркивает Кольк.

По состоянию на 15 июля в этом году право на краткосрочную работу в Эстонии получили 18 993 иностранца. Большинство разрешений (14 913) получили граждане Украины.