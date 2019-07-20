Иран показал кадры захваченного британского танкера

Иранские государственные средства массовой информации опубликовали кадры нефтяного танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Иран накануне задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero под британским флагом и доставил его с экипажем в порт Бандар-Аббас.

Также Иран задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и предоставил предупреждения по безопасности и экологических проблемах.

Британия предупредила о "серьезных последствиях", если ситуация с Stena Impero ни будет урегулирована быстро.

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"Только что поговорил с иранским главой МИД Зарифом и выразил крайнее разочарование тем, что после заверения меня в минувшую субботу в желании Ирана деэскалировать ситуацию, они повели себя противоположным образом", - отметил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Британское судоходство должно быть и будет защищено", - добавил он в своем Twitter.

Глава МИД Ирана заявил, что Британия должна перестать быть соучастником "экономического терроризма США".

Инцидент привел к повышению цен на нефть выше 62 долларов за баррель.

Напомним, недавно Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании.

За последние два месяца Вашингтон резко ужесточил санкции против Тегерана с целью вообще остановить его экспорт нефти.

Власти США также хотят создать международную военную коалицию для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена.