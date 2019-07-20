Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Орбан стремится создать анклав на Закарпатье - МИД Украины

ЕСПЧ перешел к стадии принятия решения по делу Седлецкой

Во Франции после финала Кубка африканских наций задержали 200 человек

Иран захватил британский танкер






Иран показал кадры захваченного британского танкера

Суббота, 20 июля 2019, 17:23

Иранские государственные средства массовой информации опубликовали кадры нефтяного танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Иран накануне задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero под британским флагом и доставил его с экипажем в порт Бандар-Аббас.

Также Иран задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и предоставил предупреждения по безопасности и экологических проблемах.

Британия предупредила о "серьезных последствиях", если ситуация с Stena Impero ни будет урегулирована быстро.

Читайте также

"Только что поговорил с иранским главой МИД Зарифом и выразил крайнее разочарование тем, что после заверения меня в минувшую субботу в желании Ирана деэскалировать ситуацию, они повели себя противоположным образом", - отметил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Британское судоходство должно быть и будет защищено", - добавил он в своем Twitter.

Глава МИД Ирана заявил, что Британия должна перестать быть соучастником "экономического терроризма США".

Инцидент привел к повышению цен на нефть выше 62 долларов за баррель.

Напомним, недавно Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании.

За последние два месяца Вашингтон резко ужесточил санкции против Тегерана с целью вообще остановить его экспорт нефти. 

Власти США также хотят создать международную военную коалицию для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Иран Ближний Восток
powered by lun.ua