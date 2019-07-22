В Британии завершается голосования за нового премьер-министра

В Великобритании в понедельник заканчивается голосование членов Консервативной партии за нового лидера, который также станет следующим премьер-министром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

На должность претендуют два кандидата: бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант.

В течение месяца в голосовании могли принять участие 160 000 членов Консервативной партии. Оно завершится сегодня в 19:00 по Киеву.

Результат будет объявлен во вторник, и победитель немедленно станет новым консервативным лидером, а в среду уже будет назначен премьер-министром.

Онлайн-опрос, проведенный в пятницу и субботу веб-сайтом Conservative Home, спрогнозировал победу Джонсона с результатом 73 процента.

Джонсон пообещал вывести Великобританию из Европейского Союза 31 октября с соглашением или без него.

Двое министров уже заявили, что уйдут в отставку в случае победы Джонсона, так как не согласны на "жесткий" Brexit.