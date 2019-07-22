Турция начнет операцию в Сирии, если не будет создана зона безопасности – министр

Если запланирована "зона безопасности" на севере Сирии не будет создана, и если угрозы для Турции не исчезнут, Анкара начнет военную операцию к востоку от реки Евфрат.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Турция ведет переговоры с США о создании зоны безопасности вдоль ее границы на северо-востоке Сирии, где Соединенные Штаты поддерживают курдскую группировку YPG (часть SDF - Сирийских демократических сил). Анкара рассматривает YPG как террористическую организацию.

Чавушоглу также выразил надежду, что этого соглашения достигнут на переговорах в понедельник со специальным посланником США в Сирии Джеймсом Джеффри, посещает Турцию.

Анкара хочет, чтобы бойцы YPG вышли из пограничной зоны, а Вашингтон хочет гарантировать, чтобы не пострадали его возглавляемые курдами союзники в кампании по разгрому "Исламского государства" в Сирии.

Чавушоглу заявил в понедельник, что переговоры с Соединенными Штатами о зоне безопасности замедлились, добавив, что Турция сказала Вашингтону, что ему не следует оправдывать боевыми действиями в северо-западной провинции Идлиб свое игнорирование предложенной зоны безопасности на восток.

Он повторил беспокойство Турции по поводу того, что соглашение с США о выводе сил YPG из города Манбидж до сих пор нереализованная, больше года после того, как она была согласована, и предупредил, что Турция будет действовать в одностороннем порядке, если переговоры о безопасную зону не дадут результата.

"Если безопасная зона не будет создана, а угрозы в отношении нашей страны будут продолжаться, мы начнем операцию на востоке от Евфрата", - сказал он.

"Американцы прислали Джеффри и сказали, что в переговорах появятся новые предложения. Мы надеемся, что будет достигнута договоренность. Сейчас нужны конкретные шаги", - добавил он.