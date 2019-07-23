Трамп похвалил будущего премьера Британии: это "британский Трамп"

Президент США Дональд Трамп во вторник похвалил избрание Бориса Джонсона лидером британской Консервативной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы имеем действительно хорошего человека. Он теперь станет премьер-министром Великобритании, Борис Джонсон", - сказал Трамп.

"Хороший человек. Он крепкий и умный. Его называют "британский Трамп". Они называют его "британский Трамп", и есть люди, которые говорят, что это хорошо", - продолжил президент.

"Меня любят там. Это то, чего они хотели. Это то, что им нужно. Это то, что им нужно. Он сделает это. Борис хороший. Он сделает хорошую работу", - добавил Трамп.

Напомним, тысячи людей протестовали в июне в центре Лондона против государственного визита Трампа в Великобританию.

Трамп, несмотря на протесты, сказал, что его любят в Британии. Он сказал, что более близок к Великобритании, чем любой другой американский лидер, ссылаясь на шотландские корни своей матери и два поля для гольфа, которыми он владеет в стране.