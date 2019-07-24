Зеленський обговорив з послами G7, ЄС і НАТО свою програму реформ
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Групою послів країн "Великої сімки" та главами представництв ЄС і НАТО у середу обговорив свою програму реформ.
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили в пресслужбі глави держави.
"Основна увага під час зустрічі була приділена глибинним реформам, які здійснює Україна, та підтримці зусиль президента і його команди з боку міжнародних партнерів", - повідомили в офісі Зеленського.
Повідомляється, що дипломати "висловили готовність надавати широку підтримку реалізації амбітної програми реформ, яка була оголошена главою держави раніше".
Зеленський також поінформував учасників зустрічі про ситуацію на Донбасі та останні кроки з розведення сил навколо Станиці Луганської.
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