Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Віцепрем’єрка пояснила потребу нового органу з координації євроінтеграції

Найбільший в історії витік даних у Болгарії та "слід" РФ: затримали менеджера кіберкомпанії

Британія не може посилити присутність у Перській затоці, половина кораблів на ремонті

Зеленський призначив радником "сірого кардинала" МЗС часів Януковича






Зеленський обговорив з послами G7, ЄС і НАТО свою програму реформ

Середа, 24 липня 2019, 15:18

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Групою послів країн "Великої сімки" та главами представництв ЄС і НАТО у середу обговорив свою програму реформ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили в пресслужбі глави держави.

Читайте також
Наступниця Меркель оцінила вибори в Україні, назвала 3 ключові сфери для реформ

"Основна увага під час зустрічі була приділена глибинним реформам, які здійснює Україна, та підтримці зусиль президента і його команди з боку міжнародних партнерів", - повідомили в офісі Зеленського.

Повідомляється, що дипломати "висловили готовність надавати широку підтримку реалізації амбітної програми реформ, яка була оголошена главою держави раніше".

Читайте також
В Європарламенті очікують реформ від нової Ради

Зеленський також поінформував учасників зустрічі про ситуацію на Донбасі та останні кроки з розведення сил навколо Станиці Луганської.

Читайте також про реакцію західної преси на вибори: "Поразка Путіна" та перші сумніви щодо Зеленського: як світові ЗМІ оцінили вибори в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський
powered by lun.ua