Зеленський обговорив з послами G7, ЄС і НАТО свою програму реформ

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Групою послів країн "Великої сімки" та главами представництв ЄС і НАТО у середу обговорив свою програму реформ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили в пресслужбі глави держави.

Читайте також Наступниця Меркель оцінила вибори в Україні, назвала 3 ключові сфери для реформ

"Основна увага під час зустрічі була приділена глибинним реформам, які здійснює Україна, та підтримці зусиль президента і його команди з боку міжнародних партнерів", - повідомили в офісі Зеленського.

Повідомляється, що дипломати "висловили готовність надавати широку підтримку реалізації амбітної програми реформ, яка була оголошена главою держави раніше".

Читайте також В Європарламенті очікують реформ від нової Ради

Зеленський також поінформував учасників зустрічі про ситуацію на Донбасі та останні кроки з розведення сил навколо Станиці Луганської.

Читайте також про реакцію західної преси на вибори: "Поразка Путіна" та перші сумніви щодо Зеленського: як світові ЗМІ оцінили вибори в Україні".