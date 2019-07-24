Зеленский обсудил с послами G7, ЕС и НАТО свою программу реформ
Президент Владимир Зеленский на встрече с группой послов стран "Большой семерки" и главами представительств ЕС и НАТО в среду обсудил свою программу реформ.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина, и поддержке усилий президента и его команды со стороны международных партнеров", - сообщили в офисе Зеленского.
Сообщается, что дипломаты "выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена главой государства раньше".
Зеленский также проинформировал участников встречи о ситуации на Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской.
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