Зеленский обсудил с послами G7, ЕС и НАТО свою программу реформ

Президент Владимир Зеленский на встрече с группой послов стран "Большой семерки" и главами представительств ЕС и НАТО в среду обсудил свою программу реформ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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"Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина, и поддержке усилий президента и его команды со стороны международных партнеров", - сообщили в офисе Зеленского.

Сообщается, что дипломаты "выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена ​​главой государства раньше".

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Зеленский также проинформировал участников встречи о ситуации на Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской.

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