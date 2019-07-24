У США заявили, що оборонна фірма РФ розробляє шпигунські програми для смартфонів

Російський оборонний підрядник, звинувачений Сполученими Штатами в підтримці кібератак, розробив складне програмне забезпечення, яке використовувалося для шпигування за смартфонами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Санкт-Петербурзький Центр Спеціальних Технологій (ЦСТ) розробив код, спеціально під невелику кількість цілей, зокрема для тих, хто зацікавлений отримати дані сирійських повстанців, сказано в доповіді компанії з кібербезпеки Lookout.

Lookout, яка спеціалізується на убезпеченні мобільних пристроїв від кібератак, заявила, що виявила зразки шкідливого програмного забезпечення, спрямованого на телефони, що працюють з Android, майже рік тому.

Вона не вказала, чи знайдені зразки були на телефонах користувачів, або в якій країні були виявлені атаки.

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Дослідники Lookout заявили, що назвали шпигунське програмне забезпечення Monokle - за терміном, знайденим в коді.

"Моноклем" можна керувати дистанційно, сказали вони, і з'єднуватися за адресою інтернет-протоколу, який також використовувався для передачі команд оборонного програмного забезпечення, що виробляється ЦСТ.

"Monokle є передовим і повнофункціональним елементом відеоспостереження, який реалізує кілька функцій, які ми раніше не бачили, щоб захопити дані", - сказали в Lookout.

Програма може бути встановлена ​​на пристроях жертв різними способами, зокрема через пошкоджені версії популярних програм. У деяких випадках було встановлено сертифікати, які дозволяли перехоплювати зашифрований інтернет-трафік.

Вона також намагається отримати коди користувачів для розблокування пристроїв.

2016 року Сполучені Штати запровадили санкції проти ЦСТ і ще двох компаній за участь у "зловмисній кібердіяльності", зокрема підтримку російської військової розвідки. ЦСТ більш відома як виробник дронів та іншого обладнання для російських військових.