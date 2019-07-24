В США заявили, что оборонная фирма РФ разрабатывает шпионские программы для смартфонов

Российский оборонный подрядчик, обвиняемый Соединенными Штатами в поддержке кибератак, разработал сложное программное обеспечение, которое использовалось для шпионажа за смартфонами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Санкт-Петербургский центр специальных технологий (ЦСТ) разработал код, специально под небольшое количество целей, в частности для тех, кто заинтересован получить данные сирийских повстанцев, говорится в докладе компании по кибербезопасности Lookout.

Lookout, который специализируется на ограждении мобильных устройств от кибератак, заявил, что обнаружил образцы вредоносного программного обеспечения, направленного на телефоны, работающие с Android, почти год назад.

Компания не указала, были ли найдены образцы на телефонах пользователей и в какой стране были обнаружены атаки.

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Исследователи Lookout заявили, что назвали шпионское программное обеспечение Monokle – по словам, найденным в коде.

Monokle можно управлять дистанционно и соединяться по адресу интернет-протокола, который также использовался для передачи команд оборонного программного обеспечения товары ЦСТ.

"Monokle является передовым и полнофункциональным элементом видеонаблюдения, который реализует несколько функций, которые мы раньше не видели, чтобы захватить данные", - сказали в Lookout.

Программа может быть установлена ​​на устройствах жертв различными способами, в частности через поврежденные версии популярных программ. В некоторых случаях были установлены сертификаты, которые позволяли перехватывать зашифрованный интернет-трафик.

Она также пытается получить коды пользователей для разблокировки устройств.

В 2016 году Соединенные Штаты ввели санкции против ЦСТ и еще двух компаний за участие в "злонамеренной кибердеятельности", в частности за поддержку российской военной разведки. ЦСТ более известная как производитель беспилотников и другого оборудования для российских военных.