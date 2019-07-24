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МЗС Німеччини очікує після виборів на прогрес "Мінська" і реформи

Середа, 24 липня 2019, 17:13

У Міністерстві закордонних справ Німеччини очікують на реалізацію Мінських угод після виборів до Верховної ради.  

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС Німеччини у Twitter.

У своєму повідомленні міністерство привітало "вільні і справедливі парламентські вибори відповідно до даних ОБСЄ".

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"Новий уряд тепер має чіткий мандат, щоб здійснити важливі реформи і просувати Мінський процес. Німеччина підтримає Україну на цьому шляху", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський Союз вважає, що після перемоги партії "Слуга народу" на парламентських виборах нова влада взяла на себе відповідальність за події в Україні.

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