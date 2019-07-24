МИД Германии ожидает после выборов прогресса "Минска" и реформ

В Министерстве иностранных дел Германии ожидают реализации Минских соглашений после выборов в Верховную раду.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД Германии в Twitter.

В своем сообщении министерство приветствовало "свободные и справедливые парламентские выборы согласно данным ОБСЕ".

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"Новое правительство теперь получило четкий мандат, чтобы осуществить важные реформы и продвигать Минский процесс. Германия поддержит Украину на этом пути", - говорится в сообщении.

Напомним, в Европейском Союзе считают, что после победы партии "Слуга народа" на парламентских выборах новая власть взяла на себя ответственность за происходящее в Украине.

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