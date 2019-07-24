Молдова подписала три соглашения о финансировании с ЕС на 40 млн евро

Молдова и Европейская комиссия 24 июля подписали три соглашения о финансировании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Рад встрече с премьер-министром Молдовы Майей Санду снова в Брюсселе! Сегодня мы подписали три соглашения о финансировании на сумму 40,25 миллиона евро, которые дадут гражданам Молдовы видимые и ощутимые результаты!" - рассказал в своем Twitter европейский комиссар Йоханнес Хан.

"Соглашения о финансировании будет поддерживать социально-экономическое развитие в регионах Молдовы, укреплять закон об антикоррупционных механизмах и, наконец, поддерживать имплементацию Соглашения об ассоциации ЕС-Молдова", - добавил он.

Как заявляла премьер-министр Майя Санду, одно из соглашений предусматривает выделение Молдове помощи для укрепления верховенства права, поддержки механизмов борьбы с коррупцией и реформирование судебной системы. Как заявила Санду, сумма гранта составляет почти 9 млн евро.

Второе соглашение предусматривает выделение более 20 млн евро на поддержку органов местного самоуправления.

Молдова также получит около 10 млн евро на реализацию Соглашения об ассоциации в социальной сфере, положений по борьбе с насилием и обеспечению гендерного равенства.

Как известно, Европейский Союз после смены власти в Молдове возобновил финансовую помощь стране и после почти двухлетней паузы выделил Кишиневу 14,5 млн евро.