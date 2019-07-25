Спека у Європі: в Німеччині та Британії фіксують температурні рекорди

У Німеччині встановлено новий температурний рекорд в +40,5 градусів Цельсія і синоптики попереджають, що він може оновитися вже в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Метеослужба Німеччини повідомила, що новий рекорд був встановлений в місті Гайленкірхен, недалеко від кордону з Бельгією та Нідерландів.

Читайте також Екстремальна спека у Франції: влада повідомила про 5 загиблих

У середу ввечері було оголошено, що 10 станцій повідомили про температуру вище +39 градусів, у тому числі в Кельні та Бонні, а також в Саарбрюккені. Всі вони розташовані на заході країни поблизу кордону.

У Великій Британії в четвер очікується найспекотніший день за всю історію спостережень з прогнозом температури до +39 градусів в південній і східній Англії.

Метеорологічне бюро заявило, що ймовірність того, що нинішній рекорд в +38,5 градусів буде перевищено, складає 70%.

Нагадаємо, Бельгія і Нідерланди у середу зафіксували нові температурні рекорди в умовах сильної спеки в Західній Європі.

У середу французька влада повідомила про 5 ймовірних жертв аномальної спеки.

Іспанія оголосила червоне попередження у регіоні Сарагоса, який в минулому місяці постраждав від руйнівних лісових пожеж. У Єврокомісії попереджають про високий ризик лісових пожеж в Іспанії та Португалії.