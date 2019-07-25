Жара в Европе: в Германии и Великобритании фиксируют температурные рекорды

В Германии установлен новый температурный рекорд в +40,5 градусов Цельсия, и синоптики предупреждают, что он может обновиться уже в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Метеослужба Германии сообщила, что новый рекорд был установлен в городе Гейленкирхен, недалеко от границы с Бельгией и Нидерландами.

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В среду вечером было объявлено, что 10 станций сообщили о температуре выше +39 градусов, в том числе в Кельне и Бонне, а также в Саарбрюккене. Все они расположены на западе страны неподалеку от границы.

В Великобритании в четверг ожидается самый жаркий день за всю историю наблюдений – до +39 градусов в южной и восточной Англии.

Метеорологическое бюро заявило, что вероятность того, что нынешний рекорд в +38,5 градусов будет превышен, составляет 70%.

Напомним, Бельгия и Нидерланды в среду зафиксировали новые температурные рекорды в условиях сильной жары в Западной Европе.

В среду французские власти сообщили о пяти возможных жертвах аномальной жары.

Испания объявила красное предупреждение в регионе Сарагоса, который в прошлом месяце пострадал от разрушительных лесных пожаров. В Еврокомиссии предупреждают о высоком риске лесных пожаров в Испании и Португалии.