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В Нидерландах на фоне жары объявили предупреждение о смоге

Четверг, 25 июля 2019, 14:58

Национальный институт здравоохранения Нидерландов на фоне аномальной жары в Европе предупредил о высоком уровне смога из-за концентрации озона в воздухе в некоторых частях страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

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Тревожный сигнал в четверг объявили для нескольких регионов, включая густонаселенные города Амстердам, Роттердам и Гаагу.

Смог вызван накоплением загрязненного воздуха в солнечные дни. Загрязнение превращается в озон под действием солнечного света.

Смог может вызвать раздражение глаз, носа и горла, а также вызвать кашель и одышку.

Напомним, Бельгия и Нидерланды в среду зафиксировали новые температурные рекорды в условиях сильной жары в Западной Европе.

В Германии установлен новый температурный рекорд в +40,5 градусов Цельсия, и синоптики предупреждают, что он может обновиться уже в четверг.

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