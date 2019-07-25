В Париже жара побила рекорд 1947 года

В четверг в Париже зафиксировали исторический температурный рекорд - столбик термометра впервые за 70 лет превысил 41 градус по Цельсию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Читайте также В Нидерландах на фоне жары объявили предупреждение о смоге

С начала метеонаблюдений в 1873 году во французской столице температура превышала 40 градусов только один раз - 28 июля 1947 года. Тогда зафиксировали 40,4°C.

В четверг в 13:42 в парижском парке Монсури зафиксировали 41 градус тепла.

Метеорологи прогнозируют, что температура продолжит повышаться во второй половине дня и может достичь 42°C.

Ночь со среды на четверг стала самой теплой в истории Франции, утверждает Meteo France.

Читайте также Жара в Европе: в Германии и Великобритании фиксируют температурные рекорды

В среду французские власти сообщила о 5 возможных жертвах аномальной жары.

Бельгия и Нидерланды в среду зафиксировали новые температурные рекорды в условиях сильной жары в Западной Европе.