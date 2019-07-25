В Париже жара побила рекорд 1947 года
В четверг в Париже зафиксировали исторический температурный рекорд - столбик термометра впервые за 70 лет превысил 41 градус по Цельсию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.
С начала метеонаблюдений в 1873 году во французской столице температура превышала 40 градусов только один раз - 28 июля 1947 года. Тогда зафиксировали 40,4°C.
В четверг в 13:42 в парижском парке Монсури зафиксировали 41 градус тепла.
Метеорологи прогнозируют, что температура продолжит повышаться во второй половине дня и может достичь 42°C.
Ночь со среды на четверг стала самой теплой в истории Франции, утверждает Meteo France.
В среду французские власти сообщила о 5 возможных жертвах аномальной жары.
Бельгия и Нидерланды в среду зафиксировали новые температурные рекорды в условиях сильной жары в Западной Европе.