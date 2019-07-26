В Чехии в прошлом году задержали почти 5000 иностранцев-нелегалов, в основном это украинцы

Полиция Чехии в прошлом году задержала 4992 иностранцев, находившихся в стране незаконно, что на 254 больше, чем в 2017 году.

Об этом заявили в Министерстве внутренних дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Согласно сообщению, как и в предыдущие годы, наибольшую группу составили украинцы - почти 1500 граждан Украины задержала полиция 2018 года. Также задержали большое количество молдаван, вьетнамцев, русских и грузин.

Большинство въехали в страну легально, но превысили разрешенные сроки пребывания или исчерпали срок действия виз, сообщает МВД. Некоторые делали это неоднократно.

В 2017 году Чехия депортировала более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу.

В прошлом году украинцы составили около 80% нелегальных иностранных работников в Чехии.

В начале июня чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 000 человек.

По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех иностранцев, работающих в республике.