Президент Ирана: присутствие иностранных сил разожжет напряжение в Персидском заливе

Присутствие иностранных сил станет основным источником напряженности в Персидском заливе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье на встрече с министром иностранных дел Омана в Тегеране.

Как известно, Франция, Италия и Дания поддерживают предложение Великобритании о создании морской миссии для обеспечения безопасности судоходства через Ормузский пролив.

Читайте также Великобритания предложила европейскую военно-морскую миссию на фоне кризиса с Ираном

"Присутствие иностранных сил не только не поможет безопасности региона, но и станет основным фактором напряженности", - цитирует Рухани его пресс-служба.

Он отметил, что Иран и Оман несут главную ответственность за обеспечение безопасности в Ормузском проливе.

"Причиной неприятных событий и напряженности в регионе сегодня является односторонний выход Америки (из ядерной сделки 2015 года. - ЕП)", - добавил он.

Напомним, 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

Читайте также НАТО призвало Иран освободить захваченные британские корабли

Напряженность в Ормузском проливе возросла после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер на запрос Соединенных Штатов в Великобританию. Перед этим Иран сбил американский беспилотник.

Президент Ирана Рухани ранее угрожал перекрыть Ормузский пролив, через которую проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

26 июля стало известно, что Великобритания начала посылать военный корабль для сопровождения всех судов под британским флагом, которые проходят через Ормузский пролив.