Напряжение с Ираном: второй военный корабль Британии прибыл в Персидский залив

Второй военный корабль Королевского флота Великобритании прибыл в Персидский залив для защиты британских кораблей на фоне усиленного напряжения в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Эсминец HMS Duncan будет работать вместе с фрегатом британского флота HMS Montrose и союзниками США в Персидском заливе. Он будет сопровождать суда, плавающие под британским флагом через Ормузский пролив.

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HMS Montrose уже сопроводил 35 судов через пролив, сообщили в британском Минобороны. При этом министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания продолжает настаивать на дипломатическом решении напряженной ситуации.

HMS Duncan - эсминец типа 45. Королевский флот называет его "одним из самых совершенных военных кораблей".

Напомним, 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

Напряженность в Ормузском проливе возросла после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер на запрос Соединенных Штатов в Великобританию. Перед этим Иран сбил американский беспилотник.

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Президент Ирана Рухани ранее угрожал перекрыть Ормузский пролив, через которую проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

26 июля стало известно, что Великобритания решила послать военный корабль для сопровождения всех судов под британским флагом, которые проходят через Ормузский пролив.