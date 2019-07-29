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Скандальный российский дипломат покидает Прагу - СМИ

Понедельник, 29 июля 2019, 19:58

Сотрудник российского посольства в Праге Александр Терентьев, отзывa которого от Москвы требовал МИД Чехии, покидает страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deník N.

В начале марта чешское медиа сообщило, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в четырех домах в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов.

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"Их администратор Александр Терентьев сейчас покидает Чехию", - пишет издание в соответствующем материале, который выйдет 30 июля.

Квартиры в четырех домах принадлежат чешской государству и предоставлены российскому посольству для ее дипломатов на неопределенный период времени еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

Жители квартир в основном являются российскими гражданами и арендуют тамошнее жилье десятки лет.

 

При этом арендаторы не имеют соответствующих договоров и вносят плату наличными, что является нарушением закона. Они не могут доказать, как долго живут по этому адресу и сколько платят за аренду, говорится в материале.

МИД Чехии выразил в связи с этим протест и потребовал от российского посольства как можно скорее отозвать своего сотрудника Александра Терентьева, который брал плату от нанимателей жилья и обвиняется в применении к ним физического насилия.

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