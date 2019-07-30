Чехія повторно номінує Юрову до Єврокомісії

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш номінує Веру Юрову на другий термін в Європейській комісії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, це він підтвердив у понеділок.

Виступаючи перед журналістами в Брюсселі після переговорів з наступною главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Бабіш похвалив Юрову, члена його партії ANO. З 2014 року Юрова є європейським комісаром з питань юстиції, споживачів і гендерної рівності.

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"Її не люблять в усіх країнах, в тому числі й у нашому регіоні, тому їй було досить складно, але вона домоглася відмінних результатів", - сказав Бабіш, зазначивши, що він хотів би, аби Чехія відповідала в Комісії за економічний напрямок.

Юрова сказала у своїй заяві, що її країна "може мати сильний економічний або цифровий портфель".

Юрова є восьмою жінкою, номінованою в нову комісію, поряд з політикинями з Німеччини, Данії, Фінляндії, Естонії, Болгарії, Мальти та Кіпру.

Фон дер Ляєн поставила за мету забезпечити гендерний баланс серед членів Комісії, яких призначають 28, а невдовзі 27, національних урядів ЄС.