Чехия повторно номинирует Юрову в Еврокомиссию

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш номинирует Веру Юрова на второй срок в Европейской комиссии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, это он подтвердил в понедельник.

Выступая перед журналистами в Брюсселе после переговоров с будущей главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Бабиш похвалил Юрову, члена его партии ANO. С 2014 года Юрова является европейским комиссаром по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства.

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"Ее не любят во всех странах, в том числе и в нашем регионе, поэтому ей было достаточно сложно, но она добилась отличных результатов", - сказал Бабиш, отметив, что он хотел бы, чтобы Чехия отвечала в Комиссии за экономическое направление.

Юрова сказала в своем заявлении, что ее страна "может иметь сильный экономический или цифровой портфель".

Юрова является восьмой женщиной, номинированной в новую комиссию, рядом с политиками из Германии, Дании, Финляндии, Эстонии, Болгарии, Мальты и Кипра.

Фон дер Ляйен поставила за цель обеспечить гендерный баланс среди членов Комиссии, назначаемых 28, а вскоре 27 национальными правительствами ЕС.