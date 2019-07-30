ООН до сих пор не получила ответа РФ по бомбардировкам больниц в Сирии

Россия так и не предоставила информацию в ответ на запрос ООН от 25 июня о том, как она использует данные о расположении больниц и мирных жителей на северо-западе Сирии.

Об этом заявил 30 июля в ходе заседания Совбеза ООН заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, передает "Европейская правда" со ссылкой на Interfax.ru.

"Мы запросили у России объяснения относительно того, что она делает с предоставленной нами ей информацией. Я храню надежду еще получить от России разъяснения", - заявил он.

В организации решили направить этот запрос после серии авианалетов России на сирийские регионы и гибели в результате многочисленных мирных жителей.

Лоукок пояснил, что гуманитарные организации, в основном негосударственные, предоставляют в Управление по координации гуманитарных вопросов информацию о расположении мирных жителей и мирной инфраструктуры.

Читайте также Поддерживаемые Россией силы Асада продвинулись в наступлении на западе Сирии

Затем Управление передает координаты силам международной коалиции, а также Турции и России. Это делается с целью защиты гражданских лиц от обстрелов, подчеркнул он.

Лоукок отметил, что Турции и России были направлены запросы о шести различных атаках, произошедших на северо-западе Сирии с начала 2019 года.

"Официальный ответ от Турции мы получили, от России мы пока его не получили", - добавил Лоукок.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что "любой палатка", где проходят лечение "раненые боевики", не является госпиталем.

Российские самолеты 26 апреля присоединились к сирийской армии в наступлении на части провинции Идлиб, находящиеся в руках повстанцев, и прилегающие северные районы Хамы.

После ряда случаев бомбардировок медицинских учреждений координатор по гуманитарной помощи ООН заявил 25 июня, что попросил Россию дать подробную информацию о том, как она использует предоставленные ей координаты расположения больниц в стране.

Более 400 гражданских погибли в результате эскалации насилия на северо-западе Сирии в течение последних трех месяцев, еще более 440 тысяч стали беженцами, сообщило на прошлой неделе Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.