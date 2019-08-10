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Німеччина: удар блискавки призвів до госпіталізації 15 футболістів

Субота, 10 серпня 2019, 13:54

На півдні Німеччини в результаті удару блискавки постраждали 15 футболістів, які проводили тренування у п'ятницю ввечері.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на видання Die Welt.

Близько 20:30 гравці місцевої команди тренувалися на футбольному полі у Розенфельд-Гайлігенціммерні, що у Вюртемберзі, коли поруч з ними раптово вдарила блискавка.

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15 гравців віком від 19 до 48 років отримали травми. Одна людина ненадовго знепритомніла.

На спортивний майданчик прибула команда медиків, спортсменів з превентивною метою госпіталізували.

Також, як повідомляють німецькі ЗМІ, у Баварії тисячі шанувальників музики попросили залишити концерт просто неба у Ротенбурзі завчасно через негоду.

Як повідомлялося, південний захід Люксембурга сильно постраждав у результаті торнадо ввечері в п'ятницю. А в Амстердамі сильний вихор застав зненацька жителів та гостей міста.

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