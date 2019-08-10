Германия: удар молнии привел к госпитализации 15 футболистов

На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов, которые проводили тренировку в пятницу вечером.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на издание Die Welt.

Около 20:30 игроки местной команды тренировались на футбольном поле в Розенфельд-Хайлигенциммерне, что в Вюртемберге, когда рядом с ними внезапно ударила молния.

15 игроков в возрасте от 19 до 48 лет получили травмы. Один человек ненадолго потерял сознание.

На спортивную площадку прибыла команда медиков, спортсменов с превентивной целью госпитализировали.

Также, как сообщают немецкие СМИ, в Баварии тысячи любителей музыки попросили оставить концерт под открытым небом в Ротенбурге заблаговременно из-за непогоды.

Как сообщалось, юго-запад Люксембурга сильно пострадал в результате торнадовечером в пятницу. А в Амстердаме сильный вихрь застал врасплох жителей и гостей города.