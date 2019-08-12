Юнак, що влаштував стрілянину біля Осло, з'явився в суді з ранами

Чоловік, підозрюваний у стрілянині по людях у мечеті поблизу Осло і у вбивстві своєї зведеної сестри, з’явився в суді в понеділок з синяками навколо очей та ранами на обличчі та шиї.

Про це повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Поліція прагне арешту 21-річного Філіпа Мансгауса на 4 тижні за підозрою у вбивстві та порушенні антитерористичного закону.

Мансгаус, який посміхнувся фотографам, не визнає себе винним, не розмовляє зі слідчими та вирішив не говорити під час засідання суду.

Перед нападом він висловлював ультраправі, антиіммігрантські погляди.

Нагадаємо, норвезька поліція розслідує як спробу теракту стрілянину в мечеті в передмісті Осло.

Як повідомлялося, озброєний кількома видами зброї чоловік відкрив вогонь у мечеті недалеко від норвезької столиці, поранивши одну людину, перш ніж його здолав 65-річний прихожанин.

В його помешканні знайшли тіло молодої жінки. Як з’ясувалося, це його зведена 17-річна сестра, і у її вбивстві також підозрюють затриманого. Йому загрожує до 21 року в'язниці.