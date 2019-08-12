Юноша, устроивший стрельбу близ Осло, появился в суде с ранами

Мужчина, подозреваемый в стрельбе по людям в мечети близ Осло и в убийстве своей сводной сестры, появился в суде в понедельник с синяками вокруг глаз и ранами на лице и шее.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Полиция требует ареста 21-летнего Филиппа Мансгауса на четыре недели по подозрению в убийстве и нарушении антитеррористического закона.

Мансгаус, который улыбнулся фотографам, не признает себя виновным, не разговаривает со следователями и решил не говорить во время заседания суда.

Перед нападением он высказывал ультраправые, антииммигрантские взгляды.

Напомним, норвежская полиция расследует как попытку теракта стрельбу в мечети в пригороде Осло.

Как сообщалось, вооруженный несколькими видами оружия мужчина открыл огонь в мечети недалеко от норвежской столицы, ранив одного человека, прежде чем его одолел 65-летний прихожанин.

В его доме нашли тело молодой женщины. Как выяснилось, это его сводная 17-летняя сестра, и в ее убийстве также подозревают задержанного. Ему грозит до 21 лет тюрьмы.