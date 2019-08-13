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Сенат Італії проголосує за дату розгляду вотуму недовіри уряду

Вівторок, 13 серпня 2019, 10:55

У Сенаті Італії 13 серпня має відбутися голосування щодо планування роботи, пов’язаної з урядовою кризою. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Сенаторів повернули з літньої відпустки, щоб встановити важливу дату для голосування про недовіру популістському уряду прем'єр-міністра Джузеппе Конте, який не належить до жодної партії, але близький до руху "5 зірок".

Ультраправа "Ліга", яка входить в коаліцію з рухом, 9 серпня подала клопотання про недовіру уряду після розколу у питанні будівництва високошвидкісного залізничного сполучення між Ліоном та Турином, проти якого виступає "5 зірок".

Партія віцепрем'єра Маттео Сальвіні хоче, щоб все пройшло швидко і дострокові вибори могли бути проведені восени. Голосування про дату вотуму недовіри заплановане на 19:00 за Києвом.

Джерела у "Демократичній партії" заявили, що вони думають, що близько 159 законодавців будуть готові проголосувати за повільніший графік роботи.

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Це було б більше, ніж 136 голосів, які "Ліга" могла б досягти разом зі своїми колишніми і, можливо, майбутніми союзниками - Forza Italia (FI) Сільвіо Берлусконі та партією "Брати Італії" (FDI). 

За повільнішим графіком Конте не повинен звітувати перед парламентом до наступного тижня. "Ліга" хоче голосування за вотум недовіри вже в середу.

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