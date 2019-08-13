Сенат Италии проголосует за дату рассмотрения вотума недоверия правительству

В Сенате Италии 13 августа должно состояться голосование по планированию работы, связанной с правительственным кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Сенаторов вернули из летнего отпуска, чтобы установить важную дату для голосования о недоверии популистскому правительству премьер-министра Джузеппе Конте, который не относится ни к одной партии, но близок к движению "5 звезд".

Правая "Лига", которая входит в коалицию с движением, 9 августа подала ходатайство о недоверии правительству из-за отклонения в Сенате призыва "5 звезд" прекратить строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения между Лионом и Турином, которое поддерживает "Лига".

Партия вице-премьера Сальвини хочет, чтобы все прошло быстро и досрочные выборы могли быть проведены осенью. Голосование о дате вотума недоверия запланировано на 19:00 по Киеву.

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Источники в "Демократической партии" заявили, что они думают, что около 159 законодателей будут готовы проголосовать за более медленный график работы.

Это было бы больше, чем 136 голосов, которые "Лига" могла бы собрать вместе со своими бывшими и, возможно, будущими союзниками - Forza Italia (FI) Сильвио Берлускони и партией "Братья Италии" (FDI).

Согласно более медленному графику Конте не должен отчитываться перед парламентом до следующей недели. "Лига" хочет голосования за вотум недоверия уже в среду.

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