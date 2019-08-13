Почти треть АЗС Португалии осталась без топлива

Утром 13 августа почти треть автозаправочных станций Португалии полностью или частично осталась без топлива, сообщается на сайте, отслеживающем забастовку водителей бензовозов.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

12 августа, второй раз за год, водители начали бессрочную забастовку, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда.

Заполненная туристами провинция Алгарве на юге пострадала больше всего.

Правительство поздно в понедельник приказало водителям бензовозов вернуться к работе после того, как в некоторых местах, в частности в аэропорту Лиссабона, сократились запасы.

Власти заявили, что лишь 25 из запланированных 119 грузов с топливом прибыли в аэропорт Лиссабона в течение понедельника, хотя не указали, сколько из них предназначены для авиационного топлива.

Об отмене рейсов пока не сообщалось. Авиакомпания Easyjet посоветовала пассажирам, которые путешествуют в и из Португалии, проверить состояние своего рейса из-за забастовки водителей.

Вице-президент Национального союза перевозчиков опасных материалов заявил, что водители будут работать обычными восьмичасовыми сменами, но ни одного лишнего часа.

"Это означает, что они будут работать примерно половину нормальной смены", - сказал Пардал Энрикес.

В рамках мер правительство Португалии объявило "энергетическую чрезвычайную ситуацию". Начиная с этого понедельника приобрести можно будет только 25 литров на машину, а на грузовик - всего сто литров.

В апреле забастовка водителей автоцистерн уже вызвала серьезный хаос в Португалии.