Сальвини блокирует доступ более 500 мигрантов к побережью Италии

Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил во вторник, что работает над тем, чтобы не допустить к побережью Италии два спасательных корабля неправительственных организаций с более чем пятью сотнями мигрантов на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Ocean Viking, которым управляют французские неправительственные группы "Врачи без границ" и SOS Mediterranee, в пятницу спас около 356 мигрантов у берегов Ливии. Испанское судно Open Arms спасло около 160 человек.

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Оба судна находятся сейчас в центральной части Средиземного моря у итальянского острова Лампедуза, ища безопасный порт для высадки преимущественно африканских мигрантов.

Сальвини, лидер ультраправой партии "Лига", сказал во вторник, что корабли с мигрантами – это не проблема Рима.

"Сегодня утром в министерстве я работаю над тем, чтобы не допустить высадки более 500 мигрантов с двух судов неправительственных организаций, одного французского и одного испанского. Я дам вам знать, как это закончится. Я не сдамся", - заявил Сальвини.

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Ранее в этом месяце по инициативе Сальвини начал действовать новый закон о больших штрафах для судов, которые заходят в итальянские воды без разрешения, на сумму до 1 миллиона евро.

Сальвини, чья партия лидирует в опросах общественного мнения, рассчитывает спровоцировать досрочные выборы осенью, отправив в отставку правительство Италии. Он уверен, что станет новым премьер-министром в случае проведения голосования. Столкновение с иностранными благотворительными организациями поддерживает его образ борца с нелегальными мигрантами.