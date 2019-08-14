Меркель очікує на глибокі дебати в ЄС про місію в Ормузькій протоці

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує наприкінці місяця на конкретну дискусію щодо місії ЄС з моніторингу судноплавного руху в Ормузькій протоці.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це вона розповіла на пресконференції у середу після зустрічі з президентом Литви.

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За її словами, така дискусія відбудеться на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ і оборони в Фінляндії.

"Я думаю, що там знову обговорюватиметься питання європейської місії", - сказала вона.

За її словами, такої дискусії ще не було ніде в Європі. "Ось чому я вважаю, що головування Фінляндії в ЄС також відіграє там координуючу роль", - сказала Меркель. Фінляндія головує в ЄС з 1 липня до кінця цього року.

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Як відомо, минулого місяця Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод. Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер, звинувативши у порушенні санкцій проти Сирії.

Сполучені Штати хочуть організувати міжнародну місію із супроводу торгових суден в Ормузькій протоці. Німеччина і Франція не хочуть брати у ній учать, щоб не створювати додатковий тиск на Тегеран, та виступають за спостережну місію.