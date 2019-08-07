Швеція розглядає приєднання до військової місії США у Перській затоці

Швеція розглядає можливість приєднання до військово-морської місії в Ормузькій протоці, заявив головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Биден.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише шведський суспільний мовник SVT.

"Йдеться про забезпечення вільного мореплавання", - сказав Биден, додавши, що "з американської сторони є амбіція створити щось протягом декількох місяців".

Минулого місяця Іран захопив британський нафтовий танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод. Судно належить шведській Stena Bulk.

Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер, звинувативши у порушенні санкцій проти Сирії. Перед цим Іран збив американський дрон.

5 серпня Велика Британія заявила, що приєднується до очолюваної Сполученими Штатами місії з безпеки на морі у Перській затоці для захисту торгових суден, що проходять через Ормузьку протоку. Лондон надіслав есмінець HMS Duncan і фрегат HMS Montrose в Перську затоку.

Про можливість долучитися заявляли також Італія та Данія. Німеччина відмовилася брати участі у стратегії "максимального тиску" США проти Ірану.

Франція наполягає, що прагне запровадження "спостережної" місії, і також відкидає ідею США про здійснення максимального тиску на Тегеран.