Лавров анонсував візит глави МЗС Німеччини до РФ найближчими днями

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в найближчі дні відвідає Росію з робочим візитом.

Як повідомило російське агентство "Интерфакс", про це сказав глава МЗС РФ Сергєй Лавров, пише "Європейська правда".

Лавров оголосив про це під час виступу на майданчику Всеросійського молодіжного освітнього форуму "Територія смислів", відповідаючи на питання про те, чи існує політична ізоляція щодо Москви.

Читайте також У Німеччині відповіли Росії на заяву про втручання у внутрішні справи

"Подивіться на ту кількість гостей, які до нас приїжджають... Ось буквально через кілька днів буде у нас міністр закордонних справ Німеччини", - сказав Лавров.

У липні глава МЗС Німеччини підкреслив важливість діалогу з РФ. Він сказав, що "без Москви ми не відповімо на актуальні питання світової політики".

Тоді він також заявив, що прогрес у вирішенні конфлікту в Україні можливий, але для цього потрібні конструктивні зусилля Росії.