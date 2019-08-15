Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Німеччині побільшало висококваліфікованих іноземців, українці – на 5 місці

Сильні пожежі на півдні Франції знищили 900 гектарів соснового лісу

Меркель прокоментувала погрози США перемістити війська до Польщі

У США мають надію, що Баканов не піде на порушення стандартів НАТО у реформі СБУ






Лавров анонсував візит глави МЗС Німеччини до РФ найближчими днями

Четвер, 15 серпня 2019, 13:59

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в найближчі дні відвідає Росію з робочим візитом.

Як повідомило російське агентство "Интерфакс", про це сказав глава МЗС РФ Сергєй Лавров, пише "Європейська правда".

Лавров оголосив про це під час виступу на майданчику Всеросійського молодіжного освітнього форуму "Територія смислів", відповідаючи на питання про те, чи існує політична ізоляція щодо Москви.

Читайте також
У Німеччині відповіли Росії на заяву про втручання у внутрішні справи

"Подивіться на ту кількість гостей, які до нас приїжджають... Ось буквально через кілька днів буде у нас міністр закордонних справ Німеччини", - сказав Лавров.

У липні глава МЗС Німеччини підкреслив важливість діалогу з РФ. Він сказав, що "без Москви ми не відповімо на актуальні питання світової політики".

Тоді він також заявив, що прогрес у вирішенні конфлікту в Україні можливий, але для цього потрібні конструктивні зусилля Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Росія
powered by lun.ua