Лавров анонсировал визит главы МИД Германии в РФ в ближайшие дни

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ближайшие дни посетит Россию с рабочим визитом.

Как передает российское агентство "Интерфакс", об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет "Европейская правда".

Лавров объявил об этом во время выступления на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", отвечая на вопрос о том, существует ли политическая изоляция в отношении Москвы.

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"Посмотрите на то количество гостей, которые к нам приезжают... Вот буквально через несколько дней будет у нас министр иностранных дел Германии", - сказал Лавров.

В июле глава МИД Германии подчеркнул важность диалога с РФ. Он сказал, что "без Москвы мы не ответим на актуальные вопросы мировой политики".

Тогда он также заявил, что прогресс в решении конфликта в Украине возможен, но для этого нужны конструктивные усилия России.