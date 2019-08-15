Португалия предложила помощь застрявшим в море мигрантам

Португалия предложила принять 10 из 147 мигрантов, застрявших на борту испанского гуманитарного корабля Open Arms в то время, как группа из шести европейских стран работает над выходом из тупика вокруг судна.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство AP.

Через две недели после того, как мигрантов спасли с неприспособленных для мореплавания лодок контрабандистов, судно стало на якорь у итальянского острова Лампедуза, ожидая разрешения на посадку.

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Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург пообещали помощь, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в четверг.

В совместном заявлении португальских министерств внутренних и иностранных дел в четверг говорится, что принятие правительством искателей убежища отражает "общее желание обеспечить европейские решения миграционной проблемы".

С начала 2018 года Португалия приняла 132 человека, которые были спасены несколькими лодками в Средиземном море.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини блокирует доступ гуманитарных судов в Италию. Он заявляет, что корабли с мигрантами - не проблема Рима, а принять искателей убежища должны другие государства ЕС.

Ранее в этом месяце по инициативе Сальвини начал действовать новый закон о больших штрафах для судов, которые заходят в итальянские воды без разрешения, на сумму до 1 миллиона евро.