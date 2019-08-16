Правительство Эстонии оказалось на грани краха из-за скандала с правыми министрами

Неудачная попытка эстонской националистической партии EKRE отстранить руководителя полиции подтолкнула эстонское правительство на грань краха.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство Bloomberg.

Премьер-министр Юри Ратас высказал резкий упрек своему младшему коалиционному партнеру EKRE, заявив, что министр финансов Мартин Хельме "безусловно превысил свои полномочия".

Мартин Хельме, выполняя обязанности главы МВД вместо своего отца Марта на время его отпуска, 15 августа вызвал шефа полиции Элмара Вахера и призвал его подать в отставку из-за "утраты доверия" и угрожал увольнением, что может быть сделано только по решению правительства, заявил Ратас.

Ратас пообещал защитить верховенство права и пообещал полную поддержку Вахеру. Он пообещал обсудить "тяжелую" ситуацию на следующей неделе с Мартом Хельме, который обвиняет Вахера в обмане общественности из-за заявлений, что ему поручили сократить ряд должностей в полиции.

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Хельме заявляет, что сокращений штата и зарплаты в полиции не будет, а Вахер якобы справился с задачей найти возможности для экономии в полиции.

Позже министр финансов извинился в Facebook за то, что предварительно не уведомил об этом премьер-министра.

Председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас призвала Ратаса уйти в отставку всем правительством или отстранить от должности министров, причастных к скандалу вокруг главы полиции.

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Ратас, который находится у власти с 2016 года, столкнулся с усилением критики общественности после того, как отверг коалицию с Партией реформ, победившей на выборах в марте, и отказался от обязательств избежать правительства с антиимигрантской и евроскептической партией EKRE во главе с Хельме.

Поддержка его партии "Центр", по последним опросам, снизилась до 17,8%, а Партии реформ выросла до рекордных 38,5%.