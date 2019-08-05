У Росії заочно арештували молдовського олігарха Плахотнюка

Тверський суд Москви заочно арештував колишнього лідера Демократичної партії Молдови та олігарха Володимира Плахотнюка, якого в Росії звинувачують в керівництві міжнародним наркосиндикатом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Термін арешту — два місяці з моменту фактичного затримання обвинуваченого або його екстрадиції в РФ.

Плахотнюку і його довіреній особі, професійному спортсмену Костянтину Цуцу, заочно пред'явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого частинами 1 і 2 статті 210 КК РФ відповідно, а також за 28 епізодами контрабанди та незаконного збуту наркотичних засобів в особливо великому розмірі.

В РФ стверджують, що як політик Плахотнюк впливав на політичну ситуацію та органи державної влади Молдови. При цьому він, "застосовуючи кримінальні методи", впливав на тих, хто протидіяв йому.

У МВС РФ підкреслювали, що у 2012 році Плахотнюк став одним з керівників злочинного транснаціонального наркосиндикату і протегував його учасників.

В середині червня 2019 року стало відомо, що Плахотнюк виїхав з Молдови до Швейцарії відразу після того, як уряд Демпартії оголосив про відставку, а Демпартія — про перехід в опозицію.