У Сирії завдали авіаударів біля конвою Туреччини, є загиблий

Поблизу турецького конвою, який застряг на шосе на північному заході Сирії після входу в провінцію Ідліб, завдали авіаударів, заявила Сирійська обсерваторія з прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Спостережна група, що базується у Британії, заявила, що один боєць із підтримуваного Туреччиною угруповання, який супроводжував конвой, загинув, а інші отримали поранення.

Сирійські державні ЗМІ заявили, що конвой увійшов до Сирії в понеділок, щоб допомогти повстанцям у містечку Хан Шейхун, які ведуть боротьбу проти уряду, називаючи це актом агресії.

Як пише турецьке державне агентство Anadolu, армія режиму Башара Асада за підтримки ВКС Росії розвиває наступ на півдні зони деескалації в Ідлібі.

Читайте також ООН досі не отримала відповіді РФ щодо бомбардувань лікарень в Сирії

Армія режиму Асада встановила контроль над низкою територій, щільно наблизившись до міста Хан Шейхун у спробі оточити його, йдеться у повідомленні.

Водночас опозиція і противники Асада втратили контроль над районом Факір в околицях Хан Шейхуна.

Активну підтримку операції із захоплення Хан Шейхуна надають проіранські бойовики, російський спецназ і найманці.

Армія сирійського режиму може найближчим часом перекрити трасу (M5) Алеппо-Дамаск.

За даними сирійської опозиції, ВКС РФ провели авіарейди в селах Кебіне (провінція Лазкійе), а також Тері, Седжне і Рекая (провінція Ідліб).

Російські літаки 26 квітня приєдналися до сирійської армії у найбільшому наступі на частини провінції Ідліб, що перебуває в руках повстанців, і прилеглих північних районах Хами.