В Сирии нанесли авиаудары по конвою Турции, есть погибший

По турецкому конвою, который застрял на шоссе на северо-западе Сирии после входа в провинцию Идлиб, нанесли авиаудары, заявила Сирийская обсерватория по правам человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Наблюдательная группа, базирующаяся в Великобритании, заявила, что один боец из поддерживаемой Турцией группировки, который сопровождал конвой, погиб, а остальные получили ранения.

Сирийские государственные СМИ заявили, что конвой вошел в Сирию в понедельник, чтобы помочь повстанцам в городе Хан Шейхун, которые ведут борьбу против правительства, называя это актом агрессии.

Как пишет турецкое государственное агентство Anadolu, армия режима Башара Асада при поддержке ВКС России развивает наступление на юге зоны деэскалации в Идлибе.

Армия режима Асада установила контроль над рядом территорий, вплотную приблизившись к городу Хан Шейхун в попытке окружить его, говорится в сообщении.

В то же время оппозиция и противники Асада потеряли контроль над районом Факир в окрестностях Хан Шейхуна.

Активную поддержку операции по захвату Хан Шейхуна оказывают проиранские боевики, российский спецназ и наемники.

Армия сирийского режима может в ближайшее время перекрыть трассу (M5) Алеппо-Дамаск.

По данным сирийской оппозиции, ВКС РФ провели авиарейды в селах Кэбин (провинция Лазкийе), а также Тери, Седжне и Рекая (провинция Идлиб).

Российские самолеты 26 апреля присоединились к сирийской армии в наступлении на части провинции Идлиб, что находится в руках повстанцев, и прилегающих северных районах Хамы.