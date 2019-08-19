Авіація Росії і армія Асада зруйнували сирійське місто

Наземні і повітряні удари армії режиму Башара Асада і його союзників перетворили сірійське місто Хан Шейхун на руїни: частина кварталів міста повністю зруйнована.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

На відео, знятому над містом, крізь проломи в стінах будинків видно меблі та інші предмети домашнього вжитку, покинуті мешканцями.

У результаті ударів армії режиму Асада і ВКС Росії з лютого в Хан Шейхуні (провінція Ідліб) зруйновано вісім шкіл, три медичні установи, підстанція, центр цивільної оборони і три пекарні.

До початку конфлікту в Сирії чисельність населення Хан Шейхуна становила 100 тисяч осіб. Сьогодні ця цифра наближається до нуля.

Бої за Хан Шейхун на півдні зоні деескалації в Сирії тривають. 19 серпня стало відомо, що армія режиму Асада встановила контроль над низкою територій, щільно наблизившись до Хан Шейхуна у спробі оточити його. Водночас опозиція і противники Асада втратили контроль над районом Факір в околицях Хан Шейхуна.

Активну підтримку операції із захоплення Хан Шейхуна надають проіранські бойовики, російський спецназ і найманці, кажуть турецькі джерела.

Анкара заявила, що 19 серпня узгодила з Росією надсилання свого військового конвою в цей район, однак авіація здійснила наліт на нього.

Сирійські державні ЗМІ заявили, що конвой увійшов до Сирії в понеділок, щоб допомогти повстанцям у містечку Хан Шейхун, які ведуть боротьбу проти уряду, називаючи це актом агресії.

Туреччина заявила, що внаслідок атаки загинули троє і поранення отримали 12 мирних сирійців. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, один боєць із підтримуваного Туреччиною угруповання, який супроводжував конвой, загинув, а інші отримали поранення.

Читайте також ООН досі не отримала відповіді РФ щодо бомбардувань лікарень в Сирії

"В результаті військових операцій режиму Асада в Сирії (турецький) спостережний пункт №9 може бути відрізаний від шляхів постачання. У зв'язку з цим для забезпечення безпеки, збереження шляхів постачання і запобігання загибелі мирних жителів 19 серпня, о 05:30 за місцевим часом, за погодженням з російською стороною, ЗС Туреччини надіслали конвой з додатковими силами в спостережний пункт №9.

О 08:55 по конвою був нанесений авіаудар. Анкара рішуче засуджує атаку режиму Асада на конвой ЗС Туреччини в "зоні деескалації", що суперечить домовленостям і духу співробітництва з Росією. Туреччина очікує від російської сторони вжиття заходів для запобігання повторення подібних подій в майбутньому", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Туреччини.