Авиация России и армия Асада разрушили сирийский город

Наземные и воздушные удары армии режима Башара Асада и его союзников превратили сирийский город Хан Шейхун в руины: часть кварталов города полностью разрушена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

На видео, снятом над городом, сквозь бреши в стенах домов видны мебель и другие предметы домашнего обихода, брошенные жителями.

В результате ударов армии режима Асада и ВКС России с февраля в Хан Шейхуне (провинция Идлиб) разрушено восемь школ, три медицинских учреждения, подстанция, центр гражданской обороны и три пекарни.

До начала конфликта в Сирии численность населения Хан Шейхуна составляла 100 тысяч человек. Сегодня эта цифра приближается к нулю.

Бои за Хан Шейхун на юге зоне деэскалации в Сирии продолжаются. 19 августа стало известно, что армия режима Асада установила контроль над рядом территорий, плотно приблизившись к Хан Шейхуну в попытке окружить его. В то же время оппозиция и противники Асада потеряли контроль над районом Факир в окрестностях Хан Шейхуна.

Активную поддержку операции по захвату Хан Шейхуна оказывают проиранские боевики, российский спецназ и наемники, говорят турецкие источники.

Анкара заявила, что 19 августа согласовала с Россией отправку своего военного конвоя в этот район, однако авиация совершила налет на него.

Сирийские государственные СМИ заявили, что конвой вошел в Сирию в понедельник, чтобы помочь повстанцам в городе Хан Шейхун, которые ведут борьбу против правительства, называя это актом агрессии.

Турция заявила, что в результате атаки погибли трое и получили ранения 12 мирных сирийцев. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, один боец ​​из поддерживаемой Турцией группировки, который сопровождал конвой, погиб, а остальные получили ранения.

"В результате военных операций режима Асада в Сирии (турецкий) наблюдательный пункт №9 может быть отрезан от путей снабжения. В связи с этим для обеспечения безопасности, сохранения путей снабжения и предотвращения гибели мирных жителей 19 августа, в 05:30 по местному время по согласованию с российской стороной, ВС Турции направили конвой с дополнительными силами в наблюдательный пункт №9.

В 8:55 по конвою был нанесен авиаудар. Анкара решительно осуждает атаку режима Асада на конвой ВС Турции в "зоне деэскалации", что противоречит договоренностям и духу сотрудничества с Россией. Турция ожидает от российской стороны принятия мер по предотвращению повторения подобных событий в будущем", - говорится в сообщении Министерства обороны Турции.