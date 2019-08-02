ЕС призвал КНДР прекратить испытания баллистических ракет

КНДР должна воздержаться от любых действий, которые могут усилить напряжение на Корейском полуострове и подорвать дипломатические усилия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини.

"КНДР должна воздержаться от запусков баллистических ракет малой дальности в нарушение своих обязательств в рамках многих резолюций Совета Безопасности ООН. Европейский Союз ожидает, что КНДР будет придерживаться заявленных обязательств и принимать меры для восстановления дипломатического процесса, направленного на создание доверия и установление прочного мира и безопасности на Корейском полуострове, без ядерного оружия", - говорится в заявлении.

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Могерини подчеркнула приверженность ЕС своей политике "критического вовлечения", которая объединяет действующие санкции, но сохраняет открытые каналы коммуникации и поощряет постоянные контакты между сторонами в регионе.

"Мы остаемся преданными достижению цели полного, проверенного и необратимого демонтажа Северной Кореей ядерного и другого оружия массового уничтожения и программ ее баллистических ракет любого диапазона", - отметила она.

Напомним, Северная Корея за последнюю неделю дважды провела запуски баллистических ракет малой дальности у своего восточного побережья.

Запуски состоялись через несколько недель после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп согласились возобновить переговоры по программам КНДР в области ядерного оружия и экономических санкций.

Их неожиданная встреча в демилитаризованной зоне между двумя Кореями в конце июня возродила надежды на прогресс после неудачного второго саммита во Вьетнаме в феврале.