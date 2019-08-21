Італія: лідеру демократів нададуть мандат на формування нового уряду

Провідна опозиційна партія Італії має намір надати своєму лідерові Ніколі Дзінгаретті мандат на вивчення можливості формування нового уряду.

Про це заявив у середу речник Демократичної партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Керівництво партії збирається на наступний день після того, як прем'єр-міністр Джузеппе Конте подав у відставку, і за кілька годин до того, як президент Серджо Матарелла розпочне консультації з партіями, щоб знайти вихід з політичної кризи.

У середу, 21 серпня, о 16:00 розпочнуться консультації з представниками різних партій, на яких обговорять можливість формування нової правлячої більшості та ймовірність дострокових виборів.

Конте, не приналежний до жодної партії, проте близький до "Руху 5 зірок", очолював уряд протягом 14 місяців.

Останнім часом між партіями "Ліга" та "Рухом 5 зірок" виникали постійній суперечки, які вилились у політичну кризу та бажання Сальвіні спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.