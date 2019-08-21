Италия: лидеру демократов дадут мандат на формирование нового правительства

Ведущая оппозиционная партия Италии намерена дать своему лидеру Николе Дзингаретти мандат на изучение возможности формирования нового правительства.

Об этом заявил в среду представитель Демократической партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Руководство партии собирается на следующий день после того, как премьер-министр Джузеппе Конте подал в отставку, и за несколько часов до того, как президент Маттарелла начнет консультации с партиями, чтобы найти выход из политического кризиса.

В среду, 21 августа, в 16:00 начнутся консультации с представителями различных партий, на которых обсудят возможность формирования нового правящего большинства и вероятность досрочных выборов.

Конте, который не принадлежит ни к одной партии, однако близок к "Движению 5 звезд", возглавлял правительство в течение 14 месяцев.

В последнее время между партиями "Лига" и "Движением 5 звезд" возникали постоянные споры, которые вылились в политический кризис и желание Сальвини спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.