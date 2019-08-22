Суперечка за Гренландію: Трамп образився на слова прем’єрки Данії

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що скасував свій візит до Данії через "огидну" заяву прем’єрки, коли вона відкинула його ідею купити Гренландію як абсурдну.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство AP.

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"Зі Сполученими Штатами не говорять таким чином, принаймні, поки є я (на чолі країни. – ЄП.). Я думаю, що це була не дуже гарна заява, вона мене просто підірвала", - сказав Трамп журналістам у Вашингтоні.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала наміри США купити Гренландію "абсурдною дискусією" і сказала, що розчарована та здивована тим, що Трамп скасував свій візит.

Трамп назвав коментар Фредеріксен про абсурдність його ідеї "огидним". "Я подумав, що це недоречне твердження. Все, що вона повинна була сказати, це сказати: "Ні, нам не цікаво", - сказав Трамп.

Політична метушня навколо найбільшого острова в світі відбувається через його стратегічного розташування в Арктиці. Глобальне потепління робить Гренландію більш доступною для потенційного видобутку нафтових і мінеральних ресурсів.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.

За даними джерел, Трамп обговорював можливість запропонувати уряду Данії виплати в розмірі $600 млн на рік за передачу автономії Гренландії Сполученим Штатам.

Раніше Трамп підтвердив чутки про свої наміри купити Гренландію для Сполучених Штатів.